Україна витратить на виплати за держборгом у 2022 році на 13 мільярдів більше – прогноз Мінфіну

Міністерство фінансів підвищило прогноз виплат за державним боргом у 2022 році на 12,7 мільярда гривень – до 438,5 мільярда гривень.

Про це свідчить жовтневий прогноз міністерства, передає "Інтерфакс-Україна".

Прогноз виплат за підсумками 2021 року, практично не змінився – 596 млрд грн, в тому числі по внутрішньому боргу – 446,05 млрд грн.

Що стосується прогнозу виплат за держборгом в жовтні-грудні цього року, то він підвищений на 3,35 млрд грн в порівнянні з вересневими даними – до 128,1 млрд грн.

Мінфін знизив прогноз виплат в жовтні на 0,31 млрд грн – до 43,18 млрд грн, тоді як в листопаді підвищив прогноз виплат на 3,58 млрд грн – до 47,97 млрд грн, в грудні – на 0,07 млрд грн, до 36,96 млрд грн.

Виплати за держборгом в 2023 році Мінфін оцінив в 341 млрд грн, в 2024 році – в 325,8 млрд грн.