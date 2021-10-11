Держпідприємство заборгувало третину мільярда за виставку в Дубаї

Павільйон України в Дубаї expo2020dubai.com

Державне підприємство "Експо-2020" за результатами півріччя 2021 року заборгувало 337,7 мільйона гривень за організацію українського павільйону на міжнародній виставці в м. Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати).

Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки на запит Марліну.

За рахунок цих коштів здійснено будівництво павільйону України в Дубаї, його облаштування, внутрішнє наповнення та утримання в рамках підготовки та забезпечення участі України у виставці.

Участь України на міжнародній виставці покривається за рахунок бюджетних коштів в межах програми "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках".

Цього року на цю бюджетну програму виділили 69,6 млн грн, тобто в майже 5 разів менше, ніж потрібно на покриття боргів держпідприємства.

Всесвітні виставки "Експо", на яких країни-учасниці презентують сучасні винаходи та технології, проводяться кожні п’ять років. Виставка в ОАЕ мала відбутись у 2020 році, проте через пандемію COVID-19 була перенесена на жовтень поточного року.

Для презентації України в Арабських Еміратах було створено державне підприємство "Експо-2020", яке увійшло до сфери управління Міністерства економіки.

Економічна правда