У чеках вказуватимуть акциз на алкоголь, але наразі необов’язково
У чеках з’явиться реквізит з номером марки акцизу на алкоголь, але заповнювати його наразі не є обов'язковим.
Про це повідомило Міністерство фінансів.
Так, раніше своїм наказом Мінфін доповнив форму фіскального касового чеку реквізитом цифрового значення штрихкоду марки акцизу на алкоголь. Наказ набув чинності 1 липня.
До 1 жовтня нові вимоги не поширювалися на чеки з реєстраторів розрахункових операцій (РРО), які включені до держреєстру.
Також до цього дня програмне забезпечення РРО повинно було бути доопрацьовано виробниками, аби додати реквізити номеру акцизу до форми чеків.
Водночас, пояснили у Мінфіні, законом про застосування РРО наразі не передбачено обов’язку вказувати цифрове значення акцизу на алкогольні напої у чеках.
Відповідно з 1 жовтня у податкових органів не виникатиме підстав накладати штрафи на компанії, якщо ті не зазначатимуть номер акцизної марки у чеках.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua