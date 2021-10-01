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У чеках вказуватимуть акциз на алкоголь, але наразі необов’язково

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 15:26
 
unsplash

У чеках з’явиться реквізит з номером марки акцизу на алкоголь, але заповнювати його наразі не є обов'язковим.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Так, раніше своїм наказом Мінфін доповнив форму фіскального касового чеку реквізитом цифрового значення штрихкоду марки акцизу на алкоголь. Наказ набув чинності 1 липня.

До 1 жовтня нові вимоги не поширювалися на чеки з реєстраторів розрахункових операцій (РРО), які включені до держреєстру. 

Також до цього дня програмне забезпечення РРО повинно було бути доопрацьовано виробниками, аби додати реквізити номеру акцизу до форми чеків.

Водночас, пояснили у Мінфіні, законом про застосування РРО наразі не передбачено обов’язку вказувати цифрове значення акцизу на алкогольні напої у чеках.

Відповідно з 1 жовтня у податкових органів не виникатиме підстав накладати штрафи на компанії, якщо ті не зазначатимуть номер акцизної марки у чеках.

Економічна правда

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