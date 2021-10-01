Через збої у глобальному ланцюжку поставок ціни перед зимовими святами зростуть на 20% – прогноз

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Проблеми із ланцюжками поставок, пов'язані з пандемією COVID-19, можуть призвести до зростання цін на 20% протягом сезону покупок перед зимовими святами та після нього.

Про це йдеться у прогнозі компанії Salesforce.com Inc, пише MarketWatch.

"Проблеми із глобальним ланцюжком поставок пов'язані з COVID-19, включно з недостатністю місць в портах, закриттям заводів та більш високі затрати для контейнерних перевезень товарів", - пише видання.

Зазначається, що ще цього літа були прогнози щодо впливу проблем із поставками на ціни на іграшки.

"Глобальне використання алгоритму "купуй зараз, плати пізніше", ймовірно, складе 8% усіх онлайн -замовлень у цей святковий сезон, порівняно з 4% замовлень у святковий сезон 2020 року", - йдеться у звіті Salesforce.

Компанія прогнозує, що вартість аких покупок становитими 96 млрд дол по всьому світу та 20 млрд дол у США.

Salesforce також прогнозує збільшення цього року продажів у цифровому вигляді на 7%, загальна сума яких сягне рекордних 1,2 трильйонів доларів (у 2020 році цей показник перевищив 1 трлн дол).

Тим не менш, Salesforce прогнозує скорочення глобальних замовлень на 2% та зниження замовлень у США на 4%.

"У разі постійних збоїв у глобальному ланцюжку поставок, роздрібні торговці повинні залучати споживачів до своїх інтернет-магазинів та фізичних магазинів на початку сезону, щоб задовольнити попит", - йдеться у звіті.

Водночас Deloitte прогнозує збільшення святкових продажів у цьому році на 7-9%, очікується, що загальний обсяг продажів становитиме від 1,28 трлн до 1,3 трлн доларів протягом періоду з листопада по січень.

Економічна правда