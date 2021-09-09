Ціни на газ в Європі досягли 700 доларів за тисячу кубів

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Ціна жовтневого ф'ючерса на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures 9 вересня взяла позначку 696 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними біржі, в серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило 533 долара, на початку вересня – вже 631 долар за тисячу кубометрів.

З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF виявилася на рівні 335 доларів за тисячу кубометрів.

Головний фактор зростання ціни – низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи при обмеженому надходженні газу трубопроводами і в зрідженому вигляді.

Так, європейські газосховища заповнені тільки на дві третини, тоді як до переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця. На ранок середи запаси становили 69,52%, що на 15,5 процентних пункту нижче середнього рівня за останні п'ять років.

Нагадуємо:

Ціни на газ в Європі продовжують оновлювати історичні максимуми на тлі скорочення поставок "Газпромом" через Україну і Польщу.

Зокрема, "Газпром" на аукціоні "Оператора газотранспортної системи" викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

В Україні біржові ціни на газ також встановили новий історичний максимум, перевищивши 20 тис. грн за тисячу кубометрів, проте за вирахуванням податку залишаються дещо нижчими за європейські.