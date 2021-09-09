Щодо будівництва "Північного потоку" обізнана половина українців – опитування

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Рівно половина опитаних з репрезентативної вибірки були обізнані про будівництво газогону з Росії в обхід Україні, 40% вважають, що Україна не мала можливостей його зупинити.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг", проведеному 2-4 вересня за допомогою телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Серед опитаних 50% знали про будівництво газогону "Північний потік - 2" з Росії до Німеччини в обхід України, 31% – щось чули і лише 18% – нічого не знають.

Також, найбільше, 41% опитаних вважають, що Україна не мала жодних можливостей зупинити будівництво газогону. Водночас 20% покладають відповідальність за це на експрезидента Петра Порошенка, 3% – на президента Володимира Зеленського, ще чверть – на обох президентів.

Найбільше про газогін обізнані люди віком понад 60 років (66%) та мешканці центру (54%) й півдня (52%).

Економічна правда