Уряд підпорядкував туризм і курорти Мінінфраструктури під "Велике будівництво"

Олексанр Кубраков фото: урядовий портал

Уряд повернув до переліку основних завдань Мінінфраструктури забезпечення формування і реалізацію держполітики у сфері туризму і курортів, також до сфери управління Мінінфраструктури переходить Держагентство розвитку туризму (ДАРТ). Раніше ця функція була покладена на Мінкульт.

Відповідні рішення ухвалили на засіданні уряду 8 вересня, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури у Facebook.

"Мінінфраструктури повертає у власну зону відповідальності питання розвитку туризму та курортів в Україні. Сьогоднішнє рішення - не спонтанне. Є величезний масив роботи, які вже проробила команда ДАРТ у співпраці з Мінкультом: це проєкт "Мандруй Україною", активні промоції бренду держави на національному та міжнародному рівнях, а також чи не вперше за довгі роки туризм в Україні отримав реальне фінансування та візію розвитку.

Тепер наше завдання - на основі цих напрацювань створити умови для розбудови туристичного сектору", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Відтепер ми відкриваємо ширші можливості для ще одного напрямку Великого будівництва. Це створення нової інфраструктури для наявних і майбутніх курортів, робота з українськими та міжнародними інвесторами, залучення нових туристів до нашої країни. Ми вдячні колегам за пророблену роботу - попереду нас чекає ще багато спільних проєктів", - додав міністр.

У відомстві нагадали, що у 2011 році функції формування та реалізації державної політики у сфері туризму та діяльності курортів було надано новоствореному Міністерству інфраструктури. Але у 2015 ці функції були передані Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Це рішення Кабміну прокоментували і в Держагентстві розвитку туризму.

"Розвиток туристичної інфраструктури неможливий без створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України", - йдеться у позиції ДАРТ.

"Наша робота не зупиняється і не змінюється, ми активно продовжуємо нашу діяльність, згідно із затвердженими планами. Для нас визначальним завданням залишається розвиток внутрішнього та в'їзного туризму і реалізація ухваленої Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року", - заявила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

"Фактична передача агентства займе певний етап. У подальшому ми у МКІП продовжимо координувати спільні проекти щодо туристичних маршрутів, промоції, та тих, що пов‘язані з культурою та інформаційною політикою. Далі - більше", - написав у Telegram голова Мінкульту Олександр Ткаченко.

Водночас, як пише УП з посиланням на джерела, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко може втратити посаду, оскільки не справляється із своїми обов’язками, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак бажає бачити на його місці іншу людину.

У статті УП йдеться, що у Ткаченка з’явилось кілька противників, які б воліли змістити з його посади.

Так, Єрмак бачить на посаді очільника міністерства Ростислава Карандєєва. Той наразі займає посаду держсекретаря Мінкульту.

Окрім того, завдяки заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку у Ткаченка забрали сферу туризму та передали її міністру інфраструктури Олександру Кубракову. Йдеться про сотні санаторіїв, готелів, культурних пам’яток та інших об’єктів державного значення.

Один із топів Зе!Команди розповідає, що Ткаченко не справляється, а може лише писати у Facebook та виступати в ефірі "Право на владу" на "плюсах". Водночас, втриматись міністру можуть допомогти конфлікти із мером Києва Віталієм Кличком.

"Ткаченко класний у Facebook та у "Право на владу". А в реальному житті він не справляється. Наступного року ми плануємо залити з бюджету грошей на реставрацію історичних пам’яток під "Велике будівництво".

Це великі проекти і багато сумнівів, що Ткаченко з цим справиться. Тому віддають Кубракову", - сказав один із топів Зе!Команди.

Економічна правда