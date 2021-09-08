Рада погодила зміни до угоди з ОАЕ для уникнення подвійного оподаткування

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На засіданні 8 вересня Верховна Рада ратифікувала зміни до угоди між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Основні положення протоколу передбачають збільшення ставки оподаткування процентів у країні, що є джерелом доходу, з 3% до 5%. Також – податку "технічних" роялті з 0% до 5% у країні, що є джерелом доходу.

Крім того передбачається значне розширення можливостей компетентних органів держав щодо обміну податковою інформацією. У протоколі з’явиться нова стаття "Право на отримання вигід", яка обмежує можливості застосування пільгових положень угоди, якщо основною метою є отримання таких пільг.

У Мінфіні зазначають, що аналогічні за розмірами ставки містяться у переважній більшості конвенцій та протоколів до них, укладених Україною.

Економічна правда