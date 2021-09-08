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Тисячі компаній хочуть зобов’язати сплачувати страхування за шкоду довкіллю

Середа, 8 вересня 2021, 16:47
 
unsplash

Кабмін пропонує ввести обов’язкове екологічне страхування для 14 тисяч компаній з високої групи ризику екологічних порушень – якщо Верховна Рада ухвалить закон, ці компанія виплачуватимуть страхування за завдану шкоду.

Про це йдеться у документах до засідання 8 березня на сайту уряду.

Проєктом пропонують ввести обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону довкілля. Виплати здійснюватимуться у разі завдання шкоди державі, а також майну, здоров’ю або життю третіх осіб.

Договори страхування підлягатимуть обов’язковій реєстрації у Єдиному держреєстрі договірів екологічного страхування. В обов’язковому порядку страхування стосуватиметься лише 14 тисяч підприємств високого ступеню ризику, решта можуть укладати такі договори добровільно.

Крім того, буде створено Бюро екологічного страхування – неприбуткове об’єднання страховиків, які утримуватиметься їхнім коштом.

Зазначається, що торік лише 4% загальної суми нарахованих Держекоінспекцією збитків для довкілля було стягнуто з порушників.

Економічна правда

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екологія підприємництво

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