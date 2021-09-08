Рада прийняла за основу закон про гарантування прав на нерухомість, яка будується

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Верховна Рада на засіданні 8 вересня прийняла за основу законопроєкт №5091 "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Документ підтримали 322 депутати.

Зазначається, що мета законопроєкту - створення правових механізмів для гарантування державою речових прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано з дати набрання чинності.

Документом, зокрема, пропонують:

встановити умови, за яких об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості можуть бути об’єктами цивільних прав;

визначити особливості інвестування та фінансування об’єктів, що споруджується з використанням недержавних коштів;

визначити особливості договору щодо організації та фінансування будівництва об’єкта;

визначити основні вимоги до розкриття замовником будівництва (девелопером будівництва, управителем фонду фінансування будівництва) інформації про подільний об’єкт незавершеного будівництва (багатоквартирний будинок);

запровадити механізм державної реєстрації права власності на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості;

створити можливість отримувати право на виконання будівельних робіт та здійснювати державну реєстрацію права власності на об’єкт будівництва та його складові частини (квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщенням, машиномісця тощо, які після прийняття об’єкта в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна) за принципом "єдиного вікна";.

Також пропонується запровадити гарантійну частку будівництва об’єкта нерухомого майна - сукупність майбутніх об’єктів нерухомості в одному подільному об’єкті незавершеного будівництва (у кожній черзі будівництва/кожному пусковому комплексі), речові права на які обтяжуються з метою гарантування добудови відповідного об’єкта незавершеного будівництва у випадку фінансової неспроможності замовника будівництва/девелопера будівництва.

Крім цього, пропонується встановити перелік осіб, які мають право першого відчуження, передачі у довірчу власність як способу забезпечення виконання зобов’язань об’єкта незавершеного будівництва та майбутнього об’єкта нерухомості.

А також - визначити особливості посвідчення нотаріусами правочинів щодо об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості.

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Революція на ринку житлової нерухомості: як новий закон може покінчити з "будівельними пірамідами"

Економічна правда