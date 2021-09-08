Рада затвердила одночасний перехід права на землю і нерухомість

фото: прес-служба ради

Верховна Рада на засіданні 8 вересня прийняла закон щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано (законопроєкт №5248).

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

За законопроєкт проголосував 301 нардеп.

Зазначається, що закон усуває прогалини у правовому регулюванні питань, пов'язаних з оформленням та переходом прав на земельну ділянку у разі набуття права власності на нерухоме майно (житловий будинок, будівлю або споруду), що розміщені на ній.

Так, закон встановлює обов'язковість одночасного оформлення прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна (житловий будинок, будівлю або споруду), який на ній розташовано, а також зворотній порядок одночасного переходу прав на нерухоме майно у випадку переходу прав на земельну ділянку, на якій розташовано вказане нерухоме майно (житловий будинок, будівля або споруда).

При цьому, нове правило не поширюється на операції з купівлі-продажу квартир в багатоквартирних будинках, а також не стосується земельних ділянок, які перебувають у державній та комунальній власності.

Закон також доповнює ст. 120 Земельного кодексу новою частиною чотирнадцятою, яка визначає, що предметом правочину, який передбачає перехід права власності на об’єкт нерухомого майна, іншу будівлю або споруду або окрему частку у праві спільної власності на такий об’єкт, об’єкт незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці, що перебуває у власності відчужувача, повинна бути також така земельна ділянка (або окрема частка у праві спільної власності на неї).

При цьому, істотною умовою такого правочину є умова щодо одночасного переходу права власності на таку земельну ділянку від відчужувача до набувача такого об’єкту нерухомого майна.

Відповідні зміни також внесли до статті 377 Цивільного кодексу, статті 7 Закону України "Про оренду землі" з метою конкретизувати норми та безспірність правового регулювання.

Економічна правда