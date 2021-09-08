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Рада зробила крок до реформи громадського транспорту

Середа, 8 вересня 2021, 09:25
 
ZHL.NEWS

Верховна Рада 7 вересня ухвалила закон "Про внесення змін до статті 7 закону "Про автомобільний транспорт" щодо організації пасажирських перевезень".

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту в другому читанні підтримали 313 народних депутатів.

Метою його ухвалення є необхідність приведення порядку організації пасажирських перевезень автомобільним транспортом органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у відповідність з новим адміністративно-територіальним устроєм.

Зокрема, законом передаються повноваження з організації пасажирських перевезень між містами, які раніше здійснювали районні адміністрації, громадам (приміські маршрути в рамках однієї громади) і обласним адміністраціям (маршрути, які проходять по території декількох громад в одній області).

Законом пропонується покласти забезпечення організації пасажирських перевезень:

на міських, приміських та міжміських маршрутах, які не виходять за межі однієї територіальної громади - на виконавчий орган ради, який представляє інтереси відповідної територіальної громади;

на міжміських та приміських маршрутах, що проходять територією двох або більше територіальних громад і не виходять за межі території Автономної Республіки Крим або області – на Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи обласні державні адміністрації;

на міжміських та приміських маршрутах, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутах) і міжнародних маршрутах – на Міністерство інфраструктури;

на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення Київ – міжнародний аеропорт "Бориспіль" – на Київську міську державну адміністрацію.

Детальніше читайте за посиланням: Прощавайте, старі маршрутки: що передбачає реформа громадського транспорту

Економічна правда

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