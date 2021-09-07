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НАБУ перевірить використання коштів у рамках "Великого будівництва"

Вівторок, 7 вересня 2021, 19:45
 
VOLYNNEWS.COM

Національне антикорупційне бюро проведе перевірку використання державних коштів під час реалізації президентського проєкту "Велике будівництво".

Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, повідомляє "Укрінформ".

"Це великий проєкт, який пов’язаний із освоєнням великих бюджетних коштів, і в будь-якому випадку всі органи правоохоронні, в тому числі Антикорупційне бюро, будуть змушені провести відповідну роботу, дати оцінку всьому і відповіді на питання, чи є там щось протиправне, чи немає", – зазначив він.

Водночас Ситник наголосив, що зараз не на часі робити якісь заяви. "Це політична дискусія, а не правоохоронна", – додав він.

Раніше колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву щодо можливого розкрадання коштів у рамках проєкту "Велике будівництво".

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НАБУ будівництво інфраструктура

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