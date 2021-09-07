В Україні запрацювали нові правила продажу іпотечних квартир

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Набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні".

Про це йдеться на сторінці акта на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що закон усуває розбіжності та осучаснює реалізацію майна в іпотеці та виконавчому провадженні. Також вдосконалюється наявна система реалізації арештованого майна, дотримання процедури нотаріального засвідчення фактів при реалізації предмета іпотеки та забезпечення безспірності прав іпотекодержателя при задоволенні його вимог.

Реалізація арештованого майна здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів або за фіксованою ціною. Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати.

Реалізація за фіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських і річкових суден незалежно від вартості такого майна.

Порядок проведення електронних аукціонів визначить Міністерство юстиції.

Не реалізоване на електронному аукціоні нерухоме майно виставляється на повторний електронний аукціон за ціною, що становить 85 відсотків, а рухоме майно – 75 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 Закону про виконавче провадження.

У разі повторної нереалізації майна нерухоме майно виставляється на третій електронний аукціон за ціною, що становить 70 відсотків, а рухоме майно – 50 відсотків його вартості.

Нереалізоване майно, конфісковане за рішенням суду, виставляється на повторний електронний аукціон за ціною не меншою, ніж сума загальнодержавних податків і зборів, що відповідно до Податкового кодексу підлягають сплаті при операціях з реалізації такого майна.

У разі надання стягувачем згоди третій електронний аукціон здійснюється у спосіб продажу майна з можливістю зниження початкової ціни, але не нижче 60 відсотків його вартості для нерухомого майна та 30 відсотків – для рухомого майна.

У разі нереалізації майна на третьому електронному аукціоні виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна, крім майна, конфіскованого за рішенням суду.

Майно передається стягувачу за ціною третього електронного аукціону або за фіксованою ціною. Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу виконавець виносить постанову. За фактом такої передачі виконавець складає акт. Постанова та акт є підставами для подальшого оформлення стягувачем права власності на таке майно.

Економічна правда