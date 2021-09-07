Арахамія про ротації в уряді: Планується три-чотири заміни

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Кабміні планують здійснити ротацію трьох-чотирьох міністрів.

Про це він сказав журналістам в кулуарах парламенту, передає "Інтерфакс-Україна".

"Планується три-чотири кадрових заміни. Але ми не будемо з анонсувати наперед, тому що це може нашкодити певному міністерству, тому що на наступний же день після того, як журналісти дали заголовки про те, що такий-то міністр іде, його вже ніхто не слухається, він не може виконувати свої обов'язки фактично.

А часовий лаг між новинами і рішенням, він, може бути дві-три тижні, можливо, навіть і тиждень", - розповів нардеп.

За його словами, фракція ще півтора місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.

При цьому, на уточнююче питання про те, що нібито гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв може очолити Міністерство оборони, Арахамія відповів, що поки такої інформації немає.

"Немає такої інформації. Він працює головою "Укроборонпрому", де реально рекордні результати за кілька років: зростає експорт, зайнятість, зарплати виплачуються співробітникам, нова продукція починає випускатися.

Він на своєму місці, він нікуди не рветься. Зараз ось активна медіакампанія якась: на нього бруд намагаються лити. Зазвичай це завжди пов'язано з тим, що місце міністра якогось звільняється і навколо цього всіх потенційних кандидатів починають змітати", - пояснив він.

За словами Арахамії, це неправильна стратегія і таким чином ніколи не вдасться знайти підходящих кандидатів, тому що "більшість людей нормальних, яких ми хочемо, вони відмовляються йти в міністерство".

"Тому що якщо людина, наприклад, в бізнесі, він говорить: "У мене все добре, у мене хороша зарплата, хороша репутація, мене в Фейсбуці люди лайкають, не матюкають. Як тільки стану чиновником, на наступний ранок я вже погана людина", - додав він.

При цьому він спростував інформацію про можливе звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Його ж тільки призначили. Якби хтось і хотів, то це виглядає безглуздо. Ні, не думаю, що це можливо", - сказав нардеп.

Нагадаємо:

УП повіомляла, що унайближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенту є претензії до деяких міністрів, тож їх можуть замінити восени.

УП ще на початку серпня повідомляла, що кілька міністрів уряду Дениса Шмигаля можуть піти у відставку в новому політичному сезоні.