Monobank придбав сервіс, який дозволить об’єднати оплату в ресторанах та відгуки

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Фінтех проєкт monobank придбав сервіс для роботи з відгуками відвідувачів Expirenza, планують об’єднати в одному QR-коді для ресторанів відгуки, меню та оплату.

Про це співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив у своєму Facebook.

Платформу Expirenza у 2019 році заснували кияни Олександр Гудков та Михайло Селецький. Наразі її клієнтами є понад 2000 компаній, зокрема Kyiv Food Market, Mimosa Brooklyn Plaza, Vodafone, Добробут, Тайський та Китайський привіт, SPORTLIFE.

Як пояснив Гороховський, сервіс відтепер об’єднає у собі оплату у закладах харчування від monobank разом із сервісами Expirenza. Тобто буде створено єдиний QR-код, за яким клієнти зможуть як переглянути меню, так і сплатити чек або чайові.

Співзасновник monobank додав, що сервіс під новою назвою "Expirenza by mono" запрацює у вересні-жовтні та підтримуватиме будь-які банківські картки.

Нагадуємо:

Ексголова правління Приватбанку Олександр Дубілет та його заступник Володимир Яценко вийшли зі складу бенефіціарів компанії Фінтех Бенд, яка спільно з Універсал Банком Тігіпка займається розвитком проекту Monobank.

Інші бенефіціари зберегли свою участь в Фінтех Бенд: Олегу Гороховському, Михайлу Рогальському і Людмилі Шмальченко належить по 17,18%, Вадиму Ковальову - 4,91%. Усі, окрім Рогальського, були членами правління Приватбанку.

Економічна правда