МВС планує закупити 11 пожежних літаків АН-32п
Міністерство внутрішніх справ планує створення європейського хаба авіаційної безпеки - для цих цілей, зокрема, планують закупити додатково 11 літаків АН-32п.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
"Минулого року ми стали свідками масштабних пожеж по всій території України. Уже цьогоріч побачили, як подібні пожежі стались в Туреччині та Греції. На щастя, нам вдалось відправити туди наших рятувальників і допомогти зупинити лихо.
Згодом у нас з президентом виникла ідея створення європейського хаба авіаційної безпеки", - сказав міністр Денис Монастирський.
За його словами, створення хабу передбачає, зокрема, побудову Ситуаційного центру моніторингу, який аналізуватиме супутникові термознімки.
"Отримана інформація дасть змогу ліквідовувати стихію на ранній стадії. Таким чином можна буде попередити до 90% пожеж, ліквідувавши їх місцевими силами", - додали в МВС.
"Для становлення авіахаба необхідно також збільшити авіапарк ДСНС, а саме подвоїти кількість літаків АН-72П", - зазначив Монастирський.
Економічна правда
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