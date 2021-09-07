МВС планує закупити 11 пожежних літаків АН-32п

фото: мвс

Міністерство внутрішніх справ планує створення європейського хаба авіаційної безпеки - для цих цілей, зокрема, планують закупити додатково 11 літаків АН-32п.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Минулого року ми стали свідками масштабних пожеж по всій території України. Уже цьогоріч побачили, як подібні пожежі стались в Туреччині та Греції. На щастя, нам вдалось відправити туди наших рятувальників і допомогти зупинити лихо.

Згодом у нас з президентом виникла ідея створення європейського хаба авіаційної безпеки", - сказав міністр Денис Монастирський.

За його словами, створення хабу передбачає, зокрема, побудову Ситуаційного центру моніторингу, який аналізуватиме супутникові термознімки.

фото: ДСНС

"Отримана інформація дасть змогу ліквідовувати стихію на ранній стадії. Таким чином можна буде попередити до 90% пожеж, ліквідувавши їх місцевими силами", - додали в МВС.

"Для становлення авіахаба необхідно також збільшити авіапарк ДСНС, а саме подвоїти кількість літаків АН-72П", - зазначив Монастирський.

Економічна правда