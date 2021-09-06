Укрзалізниця за літо відновила пасажирські перевезення на 70% до рівня 2019 року

фото: українська правда

Протягом трьох місяців літа Укрзалізниця перевезла понад 9 мільйонів пасажирів, що становить 70% рівня перевезень у 2019 році до пандемії.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Упродовж червня-серпня Укрзалізниця перевезла 9,1 млн пасажирів. З них 7,4 млн пасажирів скористалися нічними поїздами, 1,1 млн пасажирів – швидкісними поїздами Інтерсіті+. Найменше перевезень у регіональних потягів, якими скористалися ще 0,6 млн пасажирів.

Крім 104 пар цілорічних маршрутів, УЗ використовувала ще 25 пар додаткових поїздів, які курсували на найбільш популярних туристичних та курортних напрямках.

У порівнянні з літніми перевезеннями "карантинного" 2020 року цьогорічні показники збільшилися на 130%. Таким чином пасажиропотік на 70% наблизилися до рівня 2019 року.

Нагадуємо:

У 2020 році Укрзалізниця продала 19 524 973 квитків на пасажирські перевезення, у 2019 році – 53 355 715 квитків.

Економічна правда