Продавали підроблену техніку: поліція викрила мережу з 10 онлайн-магазинів

фото: кіберполіція

Кіберполіція викрила мережу з 10 онлайн-магазинів, які продавали фальсифіковану техніку відомих світових брендів – її організували три киянина.

Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Зазначається, що постраждали понад 200 громадян. Встановлюється сума збитків, завдана потерпілим. Слідчі дії тривають.

До злочинної діяльності причетні троє жителів столиці віком 26-27 років. Чоловіки створили близько 10 онлайн-магазинів.

На вебсайтах розміщували оголошення про продаж продукції відомих брендів, яку видавали за оригінальну. Для купівлі пропонували мобільні телефони, навушники, планшети, зарядні пристрої, фени та іншу продукцію.

Підроблену продукцію та коробки до неї зловмисники замовляли з Китаю. За допомогою спеціального обладнання виготовляли копії наліпок з ідентифікаційними номерами оригінальної продукції. Таким чином, перевірка через вебресурси виробників показувала наявність таких серійних номерів у базах компаній.

За результатами обшуків за місцем мешкання фігурантів, в офісному та складському приміщеннях вилучили запаковані поштові посилки, ноутбуки, планшети, принтер для чеків, більше ста мобільних телефонів і двох тисяч коробок до них.

Також вилучили півтисячі навушників, кабелі для зарядок, корпуси для мобільних телефонів, фени, банківські картки, машинки для друку ІМЕІ, станок для виготовлення гравіювання надпису на продукції та понад 2 мільйони гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

Економічна правда