Разумков про можливі відставки в уряді: Є ті, хто в "добровільно-примусовому форматі" можуть залишити Кабмін

ФОТО: АНДРІЙ НЕСТЕРЕНКО, ВРУ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що деякі міністри цієї осені можуть піти у відставку за власним бажанням, а частина очільників міністерств може залишити Кабмін у "добровільно-примусовому форматі".

Про це він сказав під час брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відставки можливі. Дійсно є міністри, до яких є питання. До деяких - і у мене особисто. Я зараз не буду переходити на прізвища.

Є ті, хто, можливо, самостійно підуть у відставку, а є ті, хто в "добровільно-примусовому форматі" можуть залишити Кабінет міністрів України", - сказав голова ВР.

За словами Разумкова,кадрові ротації в уряді, можливо, відбудуться не на першому пленарному тижні шостої сесії Верховної Ради, але незабаром.

Нагадаємо:

УП повіомляла, що унайближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенту є претензії до деяких міністрів, тож їх можуть замінити восени.

УП ще на початку серпня повідомляла, що кілька міністрів уряду Дениса Шмигаля можуть піти у відставку в новому політичному сезоні.