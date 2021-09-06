Фіскали викрили нелегальне онлайн-казино з обігом у 30 млн доларів

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Державна фіскальна служба викрила міжнародне нелегальне онлайн-казино з річним обігом у 30 млн доларів, кошти виводили, зокрема, через операції з криптовалютою.

Про це повідомляє ДФС у Facebook.

Наразі допитується понад 60 осіб, що працювали в одному з офісних приміщень м. Києва. Йдеться як про громадян України, так і інших країн. Наразі триває досудове розслідування.

Казино працювало на ринки інших країн, зокрема там, де відповідна діяльність заборонена законом. Основним видом діяльності підприємства є організація та адміністрування онлайн казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

За оперативними даними, неоподаткований обсяг за минулий рік становив понад 30 мільйонів доларів. Схема введення та виведення коштів під час гри була побудована із використанням низки фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти.

В Україні фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб-підприємців, які використовувались для прикриття протиправної діяльності. Фактичний обсяг грошових коштів від діяльності не відображався, відтак податки теж не сплачувалися.

В ході проведення заходів, встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах.

За результатами санкціонованого обшуку було вилучено не обліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та зареєстрованих в Україні юридичних осіб, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.

Економічна правда