ПриватБанк виставить на продаж "безнадійні" карткові кредити на 700 мільйонів

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Наглядова рада ПриватБанку затвердила рішення щодо організації продажу права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною сумою понад 700 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з умовами продажу, учасникам ринку буде запропоновано портфель понад 90 тисяч "безнадійних" кредитів.

"Умови продажу будуть максимально чесними та прозорими - права вимоги за таким портфелем будуть запропоновані на голландському аукціоні та включатимуть лише тіло кредиту та нараховані відсотки.

До участі у конкурсі будуть допущені лише професійні компанії, що відповідають новим жорстким законодавчим вимогам, сучасним стандартам етики коллекшн та суворим внутрішнім стандартам банку. Саме установлення на законодавчому рівні нових професійних та етичних вимог для компаній на цьому ринку й стала відправною точкою для реалізації банком такого проєкту", - заявили в банку.

"ПриватБанк у рамках програми скорочення проблемної заборгованості державних банків вперше в історії запропонує права вимоги за кредитним портфелем професійним компаніям на ринку.

Мова йде виключно про кредити, класифіковані як безнадійні. Протягом багатьох місяців банк проводив роботу з клієнтами з погашення заборгованості, використовуючи всі законні інструменти, включаючи можливості реструктуризації, а також інструменти примусового стягнення", - зазначила заступниця голови правління ПриватБанку з питань управління ризиками Лариса Чернишова.

"Наразі аналіз очікуваних грошових потоків підтверджує, що витрати банку на подальше супроводження портфеля з урахуванням судових зборів перевищуватимуть очікувану ціну продажу. Відтак банк оптимізує витрати та сконцентрується на обслуговуванні клієнтів та розвитку нових послуг для них", - додала вона.

Портфель для продажу включає кредити, списані за рахунок сформованих резервів під кредитні збитки, при цьому позичальники не мають іншої заборгованості перед банком, окрім заборгованості за кредитною карткою, та не користуються його розрахунковими та депозитними послугами, пояснили в банку.

Економічна правда