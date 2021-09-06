Одна з резиденцій ДУСі отримала 60 мільйонів збитків

Pravda.if.ua

Державна резиденція "Синьогора", яка забезпечує відпочинок вищих посадових осіб, що розташована в карпатському масиві Ґорґани, за період 2017 рік – перше півріччя 2021 року отримала збитки на суму 57,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Марлін із посиланням на звіт про фінансові результати "Синьогори".

Резиденція знаходиться у сфері управління Державного управління справами.

За перше півріччя цього року витрати перевищили доходи резиденції на 2,2 млн грн.

У 2020 році збитки резиденції становили 16,3 млн грн, у 2019 році – 11,6 млн, у 2018 році – 13,9 млн грн, а у 2017 році – 13,7 млн грн.

Натомість за останні чотири роки "Синьогора" отримала 75,4 млн грн бюджетних асигнувань.

Останніми роками обслуговування державної резиденції "Синьогора" обходиться в 38-41 млн грн на рік, з яких витрати на оплату праці персоналу становлять 10-12 мільйонів гривень.

З 2009 року триває виконання Указу президента Віктора Ющенка про перетворення держрезиденції на національний парк.

Лише цього року "Синьогора" замовила в Prozorro проект організації національного парку на власній території за 495 тис грн.

"На території резиденції розташовано триповерховий готель на 80 ліжко-місць, у якому облаштовано апартаменти, номери класу "люкс", "напівлюкс", а також 6 котеджів, де можна розмістити 40 осіб", – роз’яснюють в ДУС.

Раніше Марлін повідомив, що міністерська база відпочинку "Конча-Заспа" отримала півмільйона збитків протягом першого півріччя 2021 року.

Економічна правда