Всі розділи
Укр / Рус

Польща закупить більше американского газу

Неділя, 5 вересня 2021, 16:53
 

Польська нафтогазова компанія PGNiG уклала 20-річний контракт з американською компанією з Луїзіани Venture Global на додаткову закупівлю 2 млн тон зрідженого газу на рік.

Про це повідомили компанії в прес-релізах, передає Голос Америки.

"Таким чином загальні поставки американського зрідженого газу до Польщі сягнуть 5,5 млн тон на рік, або 7,4 млрд кубометрів після регазифікації, Перші поставки за контрактом очікуються в 2023 році", - пише видання.

У Польщі прокоментували угоду тим, що американський газ дозволить не залежати від поставок зі східного напрямку.

А Майк Сабель з Venture Global відзначив екологічні переваги американського газу: "Обрання більш чистого природного газу зі Сполучених Штатів не лише збільшить енергобезпеку Польщі, але і зменшить викиди вуглецю".

Нагадуємо:

Раніше міністр енергетики США Дженніфер Гренголм назвала російський газ "найбруднішим в світі", через те, що його видобуток та використання супроводжуються значними викидами вуглецю.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

газ Польща США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Опалювальний сезон: Вітренко назвав ціну газу для теплокомуненерго, який вони постачають для населення 4 вересня 2021, 17:15
Україна та Польща можуть похитнути монополію "Газпрому" у Європі – Оператор ГТС 3 вересня 2021, 16:43
Ціни на скраплений газ в вересні продовжать рости – аналітика 3 вересня 2021, 13:36
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!