Перший "не київський" аеропорт подолав позначку в 1 мільйон пасажирів

В кінці серпня Львів став першим регіональним аеропортом в Україні, який в 2021 році подолав позначку в 1 млн пасажирів.

Про це повідомляє avianews.

За даними підприємства, з січня по серпень воно обслужило 1 млн 54,6 тис. пасажирів. Це на 27% менше, ніж в 2019 році, але більше за показник січня-серпня 2018 року.

У серпні 2021 років через повітряні ворота пройшло на 15,7% більше пасажирів ніж в докризовому серпні 2019 року. А число рейсів в цьому серпні також збільшилася в порівнянні з аналогічним місяцем 2019 року на 18,1% і склало 2 292.

"У 2021 році аеропорт Львів став другим аеропортом в країні за обсягом пасажиропотоку і поступився за цим показником лише столичному Борисполю. Таким чином, два єдиних державних аеропорту в Україні зайняли перше і друге місце в країні за кількістю обслужених пасажирів ", - резюмували у виданні.