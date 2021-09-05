Сирія дала добро на транспортування через свою територію газу і електроенергії в Ліван
Влада Сирії дали згоду надати свою територію для транспортування газу і електроенергії в Ліван, який зіткнувся з сильним економічною кризою.
Про це повідомляє видання The Daily Star.
The Daily Star відзначає, що Ліван розраховує укласти угоди на імпорт газу з Єгипту та електрики з Йорданії, причому поставки повинні здійснюватися за допомогою інфраструктури Сирії.
За словами представника делегації Лівану Насрі Хурі, Сирія готова "забезпечити транзит єгипетського газу і йорданського електрики через сирійську територію". "Сторони погодилися сформувати спільну групу для опрацювання технічних деталей", - додав він.
Нагадуємо:
У серпні в адміністрації президента Лівану повідомили, що США погодилися допомогти країні з поставками електроенергії і газу через сирійську територію.
Ліван в даний момент переживає сильну економічну кризу.
Спостерігаються перебої з поставками палива і часті відключення електрики, що паралізує роботу лікарень, магазинів, виробничих підприємств і ресторанів.
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