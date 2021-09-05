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Сирія дала добро на транспортування через свою територію газу і електроенергії в Ліван

Неділя, 5 вересня 2021, 12:52
 
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Влада Сирії дали згоду надати свою територію для транспортування газу і електроенергії в Ліван, який зіткнувся з сильним економічною кризою. 

Про це повідомляє видання The Daily Star. 

The Daily Star відзначає, що Ліван розраховує укласти угоди на імпорт газу з Єгипту та електрики з Йорданії, причому поставки повинні здійснюватися за допомогою інфраструктури Сирії. 

За словами представника делегації Лівану Насрі Хурі, Сирія готова "забезпечити транзит єгипетського газу і йорданського електрики через сирійську територію". "Сторони погодилися сформувати спільну групу для опрацювання технічних деталей", - додав він. 

Нагадуємо: 

У серпні в адміністрації президента Лівану повідомили, що США погодилися допомогти країні з поставками електроенергії і газу через сирійську територію.

Ліван в даний момент переживає сильну економічну кризу. 

Спостерігаються перебої з поставками палива і часті відключення електрики, що паралізує роботу лікарень, магазинів, виробничих підприємств і ресторанів. 

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Економічна правда
Укр / Рус
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