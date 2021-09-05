Уряд вирішив зайнятись дерегуляцією: з 3,5 тисячі актів скасували ледь не половину

Міжрегіональна група з дерегуляції переглянула більше ніж 3,5 тисячі регуляторних актів, з яких було скасовано ледь не половину – 1636 документів.

Про це повідомив у Фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці акти були пов’язані з регіональною специфікою і обтяжували роботу підприємцям.

"На цьому тижні створили міжвідомчу робочу групу, яка до кінця року має показати аналогічний результат та прибрати сотні штучних бар’єрів для роботи українського бізнесу", - резюмував прем'єр.