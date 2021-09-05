Уряд вирішив зайнятись дерегуляцією: з 3,5 тисячі актів скасували ледь не половину
Неділя, 5 вересня 2021, 11:43
Міжрегіональна група з дерегуляції переглянула більше ніж 3,5 тисячі регуляторних актів, з яких було скасовано ледь не половину – 1636 документів.
Про це повідомив у Фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, ці акти були пов’язані з регіональною специфікою і обтяжували роботу підприємцям.
"На цьому тижні створили міжвідомчу робочу групу, яка до кінця року має показати аналогічний результат та прибрати сотні штучних бар’єрів для роботи українського бізнесу", - резюмував прем'єр.
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