Український бізнес збирає гроші на постраждалий від вогню Костел
Українські підприємці почали збір коштів на відновлення постраждалого Костелу Святого Миколая в Києві.
Про це вони повідомляють на своїх facebook сторінках.
Так влсник Rozetka Владислав Чечоткін написав, що говорив з міністром культури Олександром Ткаченком, щоб зрозуміти масштаби пошкоджень, але поки точних цифр немає.
Він зазначив, що його компанія виділить 1 млн грн на ці роботи.
"Костел потрібно реконструювати якомога швидше, і ми з Philipp Grushko і SD Capital безумовно беремо участь у порятунку Костелу сумою 1 млн гривень", - написав Ставніцер Андрій, співвласник і генеральний директор порту ТИС.
Також 1 млн гривень внесе Monobank, зазначив його співвласник Олег Гороховський.
І на даний момент відомо про внесок Альфа-Банк, також в розмірі 1 млн гривень.
Нагадуємо:
У Києві горів Костел Святого Миколая в Печерському районі. Пожежу ліквідували.
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