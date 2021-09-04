Український бізнес збирає гроші на постраждалий від вогню Костел

ФОТО: МИКОЛА ЮРЛОВ

Українські підприємці почали збір коштів на відновлення постраждалого Костелу Святого Миколая в Києві.

Про це вони повідомляють на своїх facebook сторінках.

Так влсник Rozetka Владислав Чечоткін написав, що говорив з міністром культури Олександром Ткаченком, щоб зрозуміти масштаби пошкоджень, але поки точних цифр немає.

Він зазначив, що його компанія виділить 1 млн грн на ці роботи.

"Костел потрібно реконструювати якомога швидше, і ми з Philipp Grushko і SD Capital безумовно беремо участь у порятунку Костелу сумою 1 млн гривень", - написав Ставніцер Андрій, співвласник і генеральний директор порту ТИС.

Також 1 млн гривень внесе Monobank, зазначив його співвласник Олег Гороховський.

І на даний момент відомо про внесок Альфа-Банк, також в розмірі 1 млн гривень.

Нагадуємо:

У Києві горів Костел Святого Миколая в Печерському районі. Пожежу ліквідували.