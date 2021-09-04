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Український бізнес збирає гроші на постраждалий від вогню Костел

Субота, 4 вересня 2021, 15:48
 
ФОТО: МИКОЛА ЮРЛОВ

Українські підприємці почали збір коштів на відновлення постраждалого Костелу Святого Миколая в Києві. 

Про це вони повідомляють на своїх facebook сторінках. 

Так влсник Rozetka Владислав Чечоткін написав, що говорив з міністром культури Олександром Ткаченком, щоб зрозуміти масштаби пошкоджень, але поки точних цифр немає. 

Він зазначив, що його компанія виділить 1 млн грн на ці роботи. 

"Костел потрібно реконструювати якомога швидше, і ми з Philipp Grushko і SD Capital безумовно беремо участь у порятунку Костелу сумою 1 млн гривень", - написав Ставніцер Андрій, співвласник і генеральний директор порту ТИС. 

Також 1 млн гривень внесе Monobank, зазначив його співвласник Олег Гороховський. 

І на даний момент відомо про внесок Альфа-Банк, також в розмірі 1 млн гривень. 

Нагадуємо: 

У Києві горів Костел Святого Миколая в Печерському районі. Пожежу ліквідували.

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Економічна правда
Укр / Рус
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