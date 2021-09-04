Агротрейдер Веревського, меткомбінати Ахметова та оптовики отримали найбільше відшкодування ПДВ

Агротрейдер Веревського, меткомбінати Ахметова та оптовики увійшли у Топ-5 компаній за обсягами бюджетного відшкодування ПДВ у серпні.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління.

Зазначається, що обсяг бюджетного відшкодування ПДВ продовжує падати. За серпень відшкодовано лише 10,77 млрд грн, що є найнижчим показником за 2021 рік.

"Середній час відшкодування ПДВ у серпні також дещо збільшився, і складає 37 діб (середньорічний показник 33 доби). В той же час кількість успішних операцій за серпень відповідає середньорічним показникам – 3695. Середня сума по операції – 2,9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за серпень:

ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"- 1,6 млрд грн

КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

ТОВ "ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ" – 1,1 млрд грн

КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами.

ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"- 407 млн грн

КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"- 385 млн грн

КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;

ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН"- 231 млн грн

КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Аналітики додали, що до постійних лідерів цього топу додався новачок: компанія ТОВ "ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ", яка посідає друге місце з сумою відшкодування у 1,1 млрд грн. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля металами.