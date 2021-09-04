За останні 2 роки у рази збільшилась кількість протоколів щодо конфлікту інтересів

Нацполіція склала втричі більше протоколів щодо конфлікту інтересів у 2020 році, ніж у 2019-му, а за перше півріччя 2021 року вже майже досягли показник 2020 року.

Про це повідомляє громадська організація "Антикорупційний штаб" з посиланням на відповідь на запит стосовно складених протоколів Нацполіцією.

У 2020 році складено на 635 осіб 2696 протоколів, тоді як у 2019 році майже втричі менше: на 181 особу тоді склали 1060 протоколів. За перше півріччя 2021 року вже майже досягли показник 2020 року.

Юристи організації зазначають, що суттєве збільшення у 2020-му та 2021 роках у порівнянні з 2019-м відбувається за декількох причин.

"По-перше, наприкінці 2019 році ухвалили низку законодавчих змін, які чітко розділили повноваження між НАЗК та Нацполіцією. Принаймні тепер Нацполіція не ганяється за ТОП-чиновниками.

По-друге, причиною також стали місцеві вибори у 2020 році, які додали багато нових декларантів (депутатів та голів), які дуже часто не знають антикорупційного законодавства. І третя - це зміни до закону наприкінці 2020 року, які заборонили депутатам голосувати за наявності конфлікту інтересів". - йдеться у повідомленні.