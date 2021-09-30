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У monobank стався збій: проблеми з оплатою карткою

Четвер, 30 вересня 2021, 19:10
 
monobank

Користувачі monobank отримали в мобільний застосунок повідомлення щодо проблем з оплатою карткою.

Сповіщення почали надходити близько 18:00 в четвер.

"На жаль, зараз існують труднощі при оплаті карткою. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності", - йдеться в повідомленні.

 
фото: finance.ua

У чат-боті monobank в Telegram повідомляють, що "спостерігаються трудноші при оплаті карткою, у зв'язку з чим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай".

"Нам треба трохи часу, щоб усе виправити. Вибачте, будь ласка, за цю ситуацію", - пише monobank.

 
скріншот з чат-боту

"Вибачте, будь ласка, зараз є складнощі на нашому боці, які можуть відобразитися на вашій роботі з додатком або проведенням платежів.

Дане питання вже передане на максимально високий рівень і наші фахівці працюють, щоб якомога швидше все виправити. Будь ласка, дайте нам трохи часу.

Просимо, будь ласка, очікувати. По термінах підказати можливості не передбачено. Постараємося якомога швидше", - йдеться також в повідомленні.

 
скріншот з чат-боту

Співзасновник monobank Олег Гороховський написав у коментарях до посту у Facebook, що "був короткостроковий збій на стороні Мастеркард", хоча у чат-боті mono повідомляють, що "є складнощі на нашому боці".

 

Згодом Гороховський написав, що "уже все працює".

 

Олексій Павлиш, ЕП

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