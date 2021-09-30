На програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки з бюджету планують виділити 17 мільярдів

фото: конгрес місцевих і регіональних влад

Глава Мінрегіону Олексій Чернишов заявив, ситуація з водною інфраструктурою наразі незадовільна, обсяг фінансування програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки - 28,5 млрд грн.

Про це він сказав під час Конгресу місцевих та регіональних влад, розповідаючи про стан забезпечення питною водою.

"Криза нестачі питної води у світі постійно загострюється, це є проблемою, і вона є актуальною для більшості держав. Сьогодні Україна та країни ЄС забезпечені прісною водою у середньому на 60%.

Головні фактори, які роблять цю кризу глобальною - це засуха річок, забудова, зміни клімату, застаріла водна інфраструктура та нераціональне користування водними ресурсами", - сказав Чернишов.

Також міністр представив пропозиції Мінрегіоні для вирішення питання щодо якості води в Україні.

"Хочу нагадати, що з 2011 до 2020 року функціонувала загальна цільова програма "Питна вода України", втім реальне фінансування відбулося в обсязі 13%. Програма була проваленою.

У зв'язку з чим в Мінрегіоні було розроблено проєкт закону про загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки, яка була зареєстрована у ВР. Ця програма покликана забезпечити громадян України якісною питною водою", - додав міністр.

За його словами, програма покликана забезпечити мільйони українців якісною питною водою, також, за його словами, мають бути зменшені обсяги неочищених стічних вод.

Чернишов додав, що у межах програми буде реалізовано понад 1700 інфраструктурних проєктів у регіонах - йдеться про будівництво нових та реконструкцію наявних об'єктів у сферах водопостачання та водовідведення.

"Це дасть поштовх для зростання національної економіки та створить нові робочі місця", - сказав міністр.

"Відсутність централізованого водопостачання та водовідведення - одна з головних проблем, яку дозволить вирішити ця програма, адже наразі лише 69% населення України мають доступ до систем централізованого питного водопостачання та 48% - до централізованого водовідведення.

У багатьох населених пунктах досі подають воду за графіком. Ситуація з водною інфраструктурою наразі незадовільна. У аварійному стані знаходиться понад 30% водогону, мереж водовідведення, насосних агрегатів", - підкреслив він.

За його словами, орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів програми - 28 млрд 500 млн грн, з них коштом держбюджету - 16 млрд 900 млн грн.

Обсяг фінансування програми на 2022 рік складатиме 5 млрд 230 млн грн, більшу частину коштів планують спрямувати на будівництво і реконструкцію водопроводних мереж.

Олексій Павлиш, ЕП