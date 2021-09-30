Житомир зможе забезпечити 30% тепла завдяки переробці сміття

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У Житомирі у березні планують відкрити сміттєпереробний завод, завдяки якому місто забезпечить 30% тепла для населення.

Про це міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 30 вересня.

Він розповів, що наразі площа сміттєзвалищ в Україні сягає 8,5 тисяч га. Наразі у Житомирі будується завод, що зможе переробляти 85 тисяч тонн твердих побутових відходів (ТПВ).

Після переробки ТПВ зашилається паливо (РДФ), як результат спалювання якого можна отримати газ. Наприклад, за словами Сухомлина, від переробки сміття на новому заводі можна буде отримати 40 тис тонн РДФ.

Така кількість палива може забезпечити теплом 30% міста, розповів мер. Як приклад він навів Данію, де завдяки РДФ генерується 90% теплоенергії.

За словами мера Львова Андрія Садового, у місті також будуються дві заводи. Один з них зводиться на площині водоканалу та дозволить переробляти намул зі стоків.

"Матимемо біогаз та власну електроенергію", – пояснив він.

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Економічна правда