Всі розділи
Укр / Рус

Україна поїде на найбільшу IT-конференцію Європи Web Summit 

Четвер, 30 вересня 2021, 12:51
 
фото Web Summit

Україна вперше буде офіційно представлена на найбільшій технологічній конференції Web Summit у Лісабоні, Португалія.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров розповів, що на Web Summit обговорюють тренди і те, що буде відбуватися в технологічному світ.

Web Summit – технологічна конференція, що цьогоріч відбудеться 1-4 листопада у Лісабоні, Португалія. За словами її СЕО Педді Косґрейва, цьогоріч захід відвідає близько 40 тисяч людей з усього світу.

"Нам також є що запропонувати іншим країнам: цифрові послуги, інноваційні проекти і розвинений IT-сектор. Ми запускаємо Дія City, е-Резидентство, ринок віртуальних активів, що допоможе Україні стати потужним IT-хабом в Східній Європі", – заявив він.

Косґрейв раніше розповідав, що конференція цьогоріч стане найбільшою у світі з понад тисячею спікерів та понад 1200 стартапів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

технології

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україні презентували "суд у смартфоні" 28 вересня 2021, 18:55
Вісім найкращих стартапів України їдуть на найбільшу у світі виставку електроніки CES: хто вони і що розробляють 24 вересня 2021, 08:30
В ЄС підготували пропозицію про єдину зарядку для всіх гаджетів, Apple виступала проти 22 вересня 2021, 11:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!