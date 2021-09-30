Україна поїде на найбільшу IT-конференцію Європи Web Summit 

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Україна вперше буде офіційно представлена на найбільшій технологічній конференції Web Summit у Лісабоні, Португалія.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров розповів, що на Web Summit обговорюють тренди і те, що буде відбуватися в технологічному світ.

Web Summit – технологічна конференція, що цьогоріч відбудеться 1-4 листопада у Лісабоні, Португалія. За словами її СЕО Педді Косґрейва, цьогоріч захід відвідає близько 40 тисяч людей з усього світу.

"Нам також є що запропонувати іншим країнам: цифрові послуги, інноваційні проекти і розвинений IT-сектор. Ми запускаємо Дія City, е-Резидентство, ринок віртуальних активів, що допоможе Україні стати потужним IT-хабом в Східній Європі", – заявив він.

Косґрейв раніше розповідав, що конференція цьогоріч стане найбільшою у світі з понад тисячею спікерів та понад 1200 стартапів.

Економічна правда