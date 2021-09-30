Кулеба розказав, як Україна може замінити Німеччині газову Росію

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна у відносинах з Німеччини може зайняти місце Росії, коли йдеться про енергетичну співпрацю.

Таку думку міністр висловив у четвер на брифінгу в Києві, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, нині "ми всі з вами живемо в газовому порядку денному", але "потрібно думати не лише про сьогодні, але і про завтра". У цьому зв’язку міністр згадав про постачання водню.

"З усіх перспектив розвиток водневої енергетики в Україні є не просто джерелом створення альтернативного джерела енергії, а великим політичним європейським проєктом, який здатен кардинально змінити розклад сил і силу альянсів на європейському континенті.

У перспективі, якщо Україна не змарнує свій шанс, Україна у відносинах з Німеччиною може зайняти те місце, яке зараз займає Росія, коли йдеться про постачання газу", - сказав Кулеба.

Він вважає постачання водню з України до споживачів в країнах ЄС "великим політичним проєктом" і "дуже серйозним інструментом євроінтеграції України".

Кулеба нагадав, що нещодавно "Нафтогаз" підписав угоду з німецьким RWE про співпрацю з постачання у Німеччині водню, а чотири оператори ГТС з України, Німеччини, Словаччини і Чехії представили спільну ініціативу"Центральноєвропейський водневий коридор".

"Дуже приємно бачити, як вже сьогодні створюється майбутнє, як Україна мислить не лише сьогоднішнім, але і завтрашнім днем. Однак це не означає, що ми повинні скласти руки і мовчки спостерігати за тим, що відбувається на газовому ринку", - додав міністр.

Спільна ініціатива "Центральноєвропейський водневий коридор" спрямована на створення водневої "магістралі" у Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання водню в Україні через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в ЄС.

Очікується, що Німеччина стане ключовим регіоном попиту на водень в Європі та імпортуватиме значні обсяги.

У липні 2020 року ЄС визначив Україну своїм пріоритетним партнером у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок.