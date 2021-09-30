Всі розділи
Укр / Рус

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Четвер, 30 вересня 2021, 09:00
 
фото: facebook геращенка

У Міністерстві внутрішніх справ створять Офіс з питань захисту бізнесу "для ефективнішої комунікації в справі захисту підприємців". Його координатором назначили колишнього заступника Авакова Антона Геращенка.

Джерело: глава МВС Денис Монастирський, якого цитує пресслужбавідомства

Пряма мова Монастирського: "Я ухвалив рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євгеній Єнін.

Від Нацполіції в Офіс увійдуть голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв. Загальний контроль за роботою цієї структури лишаю за собою".

Деталі: Цей Офіс створять "для більш ефективної комунікації в справі захисту підприємців". Також Монастирський наголосив, що коли вдасться захистити бізнес на належному рівні, тоді і вдасться привабити інвестиції. За його словами, це призведе до збільшення податків, а після цього можна "буде просити про перегляд зарплат правоохоронним органам".

Нагадаємо: Геращенко був заступником ексглави МВС Арсена Авакова. Після того, як Аваков пішов з посади, Геращенко залишився працювати при новому міністрові радником.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

МВС бізнес

powered by lun.ua
Матеріали за темою
На посвідченні водія з'являться нові коди: що вони означатимуть 27 вересня 2021, 14:30
Зберігання номерних знаків для авто стало платним: скільки коштуватиме 24 вересня 2021, 18:25
Острів на Оболоні: КМДА і Крищенко відповіли на розслідування "Схем" 24 вересня 2021, 14:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!