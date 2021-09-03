Правління та наглядову раду Пенсійного фонду хочуть зобов’язати декларувати свої статки

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Парламентарі розробили законопроєкт, який зобов’язує членів правління та наглядової ради Пенсійного фонду, а також правління Фонду соцстрахування та Фонду на випадок безробіття подавати декларації майнового стану.

Про це йдеться у законопроєкті №5881, зареєстрованому 2 вересня у Верховній Раді.

Документ наразі не опубліковано на сайті ВР, проте він є у розпорядженні редакції ЕП.

Так, пропонується внести зміни до закону України "Про запобігання корупції", і додати до переліку осіб, що повинні декларувати свої статки, посадовців низки фондів.

Зокрема, пропонується додати членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також дію закону хочуть розширити на посадових осіб виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та її робочих органів, виконавчих органів Пенсійного фонду.

Щодо Пенсійного фонду, побачити задекларовані ставки у разі ухвалення закону можна буде як у членів правління, так і членів наглядової ради.

Ініціаторами законопроєкту є три народні депутатки від "Слуги народу": Галина Третякова (голова Комітету соцполітики ВР), Анастасія Радіна (голова комітету ВР з питань антикорупційної політики) та Олена Мошенець (заступниця голови комітету). Також ініціатором є нардеп від "Слуг" Олексій Жмеренецький (голова підкомітету комітету з питань антикорполітики)

Економічна правда