Фіскали провели обшуки на АЗС мережі "БРСМ-Нафта": 6 АЗК у Києві призупинили роботу

фото: брсм-нафта

Співробітники податкової міліції ДФС провели санкціоновані судом обшуки на АЗС мережі "БРСМ-Нафта" - шість АЗК мережі у Києві у зв'язку з обшуками призупинили свою роботу.

Про це повідомляють прес-служба ДФС у Facebook та прес-служба "БРСМ-Нафта" у Facebook.

"Співробітники податкової міліції ДФС України провели ряд санкціонованих районним судом м. Києва обшуків на автозаправних станціях однієї з відомих мереж", - повідомляє ДФС, не називаючи мережі АЗС.

фото: дфс

Але, судячи з фотографії, яку опублікало відомство, обшуки проходили на АЗС "БРСМ-Нафта".

"Відповідно до висновків судової експертизи встановлено, що якість палива, яке зберігається на одному із нафтосховищ компанії у Київській області, не відповідає вимогам державних стандартів України. За результатами слідчих дій на АЗС виявлено документи, які підтверджують поставку даного палива із вищезгаданого нафтосховища.

Реалізація неякісного пального на цих АЗС зупинена", - заявляють в ДФС.

У мережі "БРСМ-Нафта" підтвердили проведення обшуків та заявили, що "від 26 серпня шість АЗК (за адресами: просп. Академіка Заболотного 33/162, вул. Світла, 1, вул. О. Теліги, 12б, вул. Лугова, 13, просп. Ватутіна, 15, вул. Новомостицька, 23) у місті Києві були змушені призупинити свою роботу через проведення обшуків".

При цьому у "БРСМ-Нафта" заявляють про незаконні дії представників ДФС "задля протиправного блокування господарської діяльності однієї з найбільших національних мереж паливного ринку".

"Ухвали на проведення обшуків винесені Святошинським районним судом м. Києва. Проте, в порушення чинного законодавства, вказані ухвали використані представниками Державної Фіскальної Служби України, не з метою вчинення слідчих дій, а задля протиправного блокування господарської діяльності однієї з найбільших національних мереж паливного ринку.

Такі незаконні дії та їх масштаб не залишають сумніву у тому, що здійснюється цілеспрямована атака на БРСМ, методом втягнення бренду у політичні та економічні ігри", - йдеться в позиції компанії.

"Призупинка роботи шести АЗК - тимчасовий захід, продиктований непідконтрольними нам діями з боку правоохоронних органів", - додали в мережі.

У компанії також заявили, що звернулися до Ради бізнес-омбудсмена з проханням "оперативно втрутитися в ситуацію незаконного блокування АЗК".



Як пише enkorr, днями мережа "БРСМ-Нафта" обмежила реалізацію бензину марки А-95 і дизпалива на станціях Києва та області.

Нагадаємо:

Раніше Служба безпеки України проводила обшуки у всеукраїнській мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта у справі щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту неякісного пального.

Економічна правда