Фіскали провели обшуки на АЗС мережі "БРСМ-Нафта": 6 АЗК у Києві призупинили роботу
Співробітники податкової міліції ДФС провели санкціоновані судом обшуки на АЗС мережі "БРСМ-Нафта" - шість АЗК мережі у Києві у зв'язку з обшуками призупинили свою роботу.
Про це повідомляють прес-служба ДФС у Facebook та прес-служба "БРСМ-Нафта" у Facebook.
"Співробітники податкової міліції ДФС України провели ряд санкціонованих районним судом м. Києва обшуків на автозаправних станціях однієї з відомих мереж", - повідомляє ДФС, не називаючи мережі АЗС.
Але, судячи з фотографії, яку опублікало відомство, обшуки проходили на АЗС "БРСМ-Нафта".
"Відповідно до висновків судової експертизи встановлено, що якість палива, яке зберігається на одному із нафтосховищ компанії у Київській області, не відповідає вимогам державних стандартів України. За результатами слідчих дій на АЗС виявлено документи, які підтверджують поставку даного палива із вищезгаданого нафтосховища.
У мережі "БРСМ-Нафта" підтвердили проведення обшуків та заявили, що "від 26 серпня шість АЗК (за адресами: просп. Академіка Заболотного 33/162, вул. Світла, 1, вул. О. Теліги, 12б, вул. Лугова, 13, просп. Ватутіна, 15, вул. Новомостицька, 23) у місті Києві були змушені призупинити свою роботу через проведення обшуків".
При цьому у "БРСМ-Нафта" заявляють про незаконні дії представників ДФС "задля протиправного блокування господарської діяльності однієї з найбільших національних мереж паливного ринку".
"Ухвали на проведення обшуків винесені Святошинським районним судом м. Києва. Проте, в порушення чинного законодавства, вказані ухвали використані представниками Державної Фіскальної Служби України, не з метою вчинення слідчих дій, а задля протиправного блокування господарської діяльності однієї з найбільших національних мереж паливного ринку.
Такі незаконні дії та їх масштаб не залишають сумніву у тому, що здійснюється цілеспрямована атака на БРСМ, методом втягнення бренду у політичні та економічні ігри", - йдеться в позиції компанії.
"Призупинка роботи шести АЗК - тимчасовий захід, продиктований непідконтрольними нам діями з боку правоохоронних органів", - додали в мережі.
У компанії також заявили, що звернулися до Ради бізнес-омбудсмена з проханням "оперативно втрутитися в ситуацію незаконного блокування АЗК".
Як пише enkorr, днями мережа "БРСМ-Нафта" обмежила реалізацію бензину марки А-95 і дизпалива на станціях Києва та області.
Нагадаємо:
Раніше Служба безпеки України проводила обшуки у всеукраїнській мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта у справі щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту неякісного пального.
Економічна правда
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