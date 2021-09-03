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Кількість викрадень автомобілів в Україні знизилася до мінімуму за 5 років

П'ятниця, 3 вересня 2021, 10:40

За перше півріччя в Україні зафіксовано 1475 автоугонів. Це найнижчий результат за останні п'ять років.

Про це повідомляє Опендатабот, сервіс для роботи з відкритими даними.

У 2014 році відбувся різкий стрибок статистики автоугонів, коли число крадіжок автомобілів майже подвоїлось, — 12,6 тис випадків. Така рекордна кількість угонів протрималася до 2016 року включно.

 

У 2017 році, коли загальна крива кримінальної злочинності в Україні пішла вниз, стала зменшуватися і кількість незаконних заволодінь транспортними засобами. В 2020 році їх було вже 4522. При поточній динаміці показник цього року обіцяє бути ще нижче.

Економічна правда

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