Паливна криза у Британії: військових залучили для перевезення цистерн на АЗС

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Британських військових водіїв залучать до перевезення цистерн з паливом для поповнення порожніх заправок на тлі черг на АЗС по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Міністр бізнесу Квасі Квартенг сказав, що 150 солдатів були мобілізовані та водитимуть цистерни протягом декількох днів.

"Протягом останніх кількох днів були важкими, ми бачили великі черги. Але я думаю, що ситуація стабілізується, ми відправляємо бензин на заправні майданчики ", - сказав Квартенг.

Британія вже майже тиждень охоплена панікою на АЗС, через яку заправки в великих містах спорожніли після того, як нафтові компанії попередили, що у них недостатньо водіїв для перевезення бензину і дизельного палива з нафтопереробних заводів.

На питання, чи може міністр гарантувати, що не буде проблем напередодні напруженого періоду роздрібної торговки перед Різдвом, Квартенг сказав: "Я нічого не гарантую. Я лише кажу, що я думаю, що ситуація стабілізується ".

Промислові групи заявили, що найбільша нестача палива виникла в Лондоні, на південному сході і в інших англійських містах.

Великобританія покинула єдиний ринок ЄС на початку цього року, що не дозволило перевізникам наймати водіїв з блоку. Щоб вирішити цю проблему, уряд заявив, що буде видавати тимчасові візи 5000 іноземним водіям, що раніше було виключено.

Однак, європейські водії також можуть не захотіти скористатися пропозицією про візу, оскільки вона буде видаватися лише на чотири місяці.

Раніше уряд Британії призупинив дію закону про конкуренцію, що має сприяти розв'язання проблеми з нестачею пального на АЗС. Такий крок має допомогти компаніями обмінюватися інформацією і надавати пріоритет тим частинам країни, де дефіцит найбільший.