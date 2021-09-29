Третині малого бізнесу ще не вдалося відновити докарантинний рівень доходів – опитування

unsplash

28% опитаних ФОПів досі не вдалося досягти докарантинного рівня доходів, частково, але не повністю відновили дохід 48% підприємців, а 7% навіть збільшили рівень доходу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед представників малого бізнесу (ФОПів), які є учасниками проєкту Асоціації з підтримки малого бізнесу Unlimit Ukraine.

Водночас 17% опитаних повідомили, що декілька хвиль карантинних обмежень ніяк не вплинули на їх фінансові показники.

На питання, чи готовий бізнес до можливого локдауну восени, тільки 34% відповіли ствердно, інші 41% не готові до відновлення жорстких обмежень, і 25% не змогли визначитись з відповіддю.

"Наразі ФОПи все менше мають справу з готівкою: 66% підприємців більше половини надходжень отримують безготівково. При цьому, 30% респондентів стверджують, що частка безготівкових надходжень у їхньому бізнесі зросла саме внаслідок впливу карантину", - йдеться у повідомленні.

При цьому, майже половина респондентів (48%) відповіли, що у разі посилення карантину вони не потребуватимуть підтримки від держави, натомість найкращою підтримкою вони вважатимуть невтручання держави у справи бізнесу.

Ще 18% говорять, що їм допомогло б зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, 10% очікують прискореної діджиталізації послуг і сервісів та контроль за тим, аби вони реально працювали.

Більшість опитаних нами представників малого бізнесу не брали участь в державних програмах "Доступні кредити 5-7-9%" та "Допомога працівникам та ФОП - 8000 грн".

Так, 52% не брали участь у програмі "Допомога працівникам і ФОП" і не вважають суму в 8000 гривень допомогою. Інші 21% брали участь та отримали допомогу, ще 15% брали участь, але не отримали допомогу. Інші респонденти повідомили, що їхні КВЕДи не підпали під умови даної програми.

"Що стосується державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", то 69% учасників проєкту Unlimit Ukraine не брали участі, 15% було відмовлено в участі у програмі, і тільки 6% успішно отримали кредит за цією програмою", - додають в ЄБА.

Там також нагадали про відгуки малого бізнесу щодо необхідності вдосконалення умови програми та створення більш легкого та швидкого доступу до кредитного ресурсу.

"Більше того, ми послідовно наголошуємо, що дуже важливо, щоб державна підтримка не вичерпувалася спрощенням доступу до фінансування, а натомість передбачала комплексні рішення для розвитку та масштабування малого бізнесу", - йдеться в позиції Асоціації.

Опитування проводилось з 18 серпня до 20 вересня 2021 року серед аудиторії проєкту Unlimit Ukraine. В ньому взяли участь 105 підприємців - представників малого бізнесу.

Читайте також:

Вбивство вихідного дня. Як економіка та бізнес відреагують на новий карантин

Рік – плюс, ФОП – мінус: як малий бізнес пережив перший рік карантину

Економічна правда