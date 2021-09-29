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Круглий стіл: "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись"

Середа, 29 вересня 2021, 08:50

Добровільне декларування доходів триватиме рік. Хто та що повинен задекларувати, як це зробити, та які ризики для громадян несе в собі добровільне розкриття інформації про власні статки?

Протягом одного року, до 1 вересня 2022 року, українці матимуть змогу відкрито заявити державі про свої реальні статки, зокрема про ті, з яких ніколи раніше не сплачувалися податки.

Якщо вам цікава тема податкової амністії і ви б хотіли дізнатись більше, подивитись онлайн-трансляцію можна буде тут. Лінк на подію з'явиться в цій публікації о 9.45

Дата і час проведення: 29 вересня, 10:00-12:00

Місце проведення: CEO Club, Бутишів провулок, 23

Модератор: Дмитро Боярчук, виконавчий директор "CASE Україна"

Спікери

  • Данило Гетманцев, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Лариса Максименко, директорка департаменту податкової політики Міністерства фінансів
  • Олексій Шабан, заступник голови Національного банку
  • Владислав Воінов, начальник відділу з питань одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб Департаменту податкового адміністрування Державної податкової служби
  • Єгор Синицин, Керівник практики оподаткування та трансфертного ціноутворення, EBS
  • Ілля Свердлов, партнер податкової практики Kinstellar
  • Представники банків 

Питання, які будемо обговорювати:

  • Кого стосується амністія та що декларувати?
  • Чому люди мають бути зацікавлені легалізувати свої доходи та якою буде відповідальність, якщо цього не зробити?
  • Чи держава врегулювала всі питання для безболісного проходження цієї процедури?
  • Які підводні камені очікують на тих, хто наважиться на легалізацію?

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Економічна правда
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