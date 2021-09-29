Круглий стіл: "Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись"

Добровільне декларування доходів триватиме рік. Хто та що повинен задекларувати, як це зробити, та які ризики для громадян несе в собі добровільне розкриття інформації про власні статки?

Протягом одного року, до 1 вересня 2022 року, українці матимуть змогу відкрито заявити державі про свої реальні статки, зокрема про ті, з яких ніколи раніше не сплачувалися податки.

Якщо вам цікава тема податкової амністії і ви б хотіли дізнатись більше, подивитись онлайн-трансляцію можна буде тут. Лінк на подію з'явиться в цій публікації о 9.45

Дата і час проведення: 29 вересня, 10:00-12:00

Місце проведення: CEO Club, Бутишів провулок, 23

Модератор: Дмитро Боярчук, виконавчий директор "CASE Україна"

Спікери:

Данило Гетманцев, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Лариса Максименко, директорка департаменту податкової політики Міністерства фінансів

Олексій Шабан, заступник голови Національного банку

Владислав Воінов, начальник відділу з питань одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб Департаменту податкового адміністрування Державної податкової служби

Єгор Синицин, Керівник практики оподаткування та трансфертного ціноутворення, EBS

Ілля Свердлов, партнер податкової практики Kinstellar

Представники банків

Питання, які будемо обговорювати: