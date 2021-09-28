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Податкова зафіксувала зниження кількості великих платників податків

Вівторок, 28 вересня 2021, 19:20
 

Державна податкова служба затвердила Реєстр великих платників податків на 2022 рік, до якого включено 1 341 платник.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

У порівнянні з реєстром на 2021 рік кількість підприємств скоротилася на 30 платників.

"Це пов'язано зі збільшенням середнього курсу євро і, відповідно, критеріїв сплати і доходу на 18,5%", – пояснили у відомстві.

Нагадуємо:

За січень-липень 2021 року Державна податкова служба забезпечила надходжень до держбюджету на 330,5 млрд грн, що на 10,4%, або 31,1 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Економічна правда

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