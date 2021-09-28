В Україні презентували "суд у смартфоні"

ДСАУ

У Державній судовій адміністрації презентували мобільний додаток "еСуд", який дозволить отримувати процесуальні документи і судові повідомлення на смартфон.

Джерело: портал Судова влада

Пряма мова заступника голови Державної судової адміністрації Сергія Чорнуцького: "Ми згенерували ідею з урахуванням побажань користувачів підсистеми "Електронний суд", основну версію якої тестували з 2018 року. Вони висловилися щодо потреби розробки мобільної версії застосунку, щоби доступ до "Електронного суду" був більш зручнішим через мобільні пристрої та смартфони. Тому ДСА України окрім ідеї розробило технічне завдання і функціональні вимоги до цього застосунку"

Деталі: Під час презентації розробники розповіли, що після проведення всебічного закритого тестування, мобільний застосунок доступний для вільного завантаження у GooglePlay та AppleStore.

Зазначається, що мобільний застосунок "єСуд" дозволяє не лише слідкувати за рухом документів у судовій справі, але й отримувати процесуальні документи та судові повідомлення на власний смартфон. Це ІТ-рішення спрощує доступ до правосуддя як мешканцям віддалених населених пунктів та непідконтрольної уряду України території, так і всім іншим жителям України.

Щодо назви застосунку, Чорнолуцький пояснив, що літера "є" в "єСуд" означає не "електронний", а "є", тобто, існує. За аналогією з іншими сервісами від Мінцифри, зокрема, "єМалятко".

За словами розробників мобільного застосунку "єСуд", його бюджет склав приблизно 360 тис.грн. Але ці витрати взяло на себе представництво ПРООН в Україні.

Застосунок "єСуд" дозволяє:

- отримувати пуш-повідомлення про надходження до електронного кабінету нових документів та зміну стану справ, у яких користувач є учасником чи учасницею; - переглядати справи, провадження, процесуальні документи, що надіслані судом до кабінету; - переглядати заяви, клопотання та інші документи, які користувач створив в своєму кабінеті; - переглядати довіреності та ордери, що знаходяться в кабінеті користувача; - анулювати довіреності та ордери, які видав користувач.

Розробники додатку виступили із проханням надсилати пропозиції та побажання щодо поліпшення інтерфейсу, розширення функціоналу або інформацію про виявлені технічні проблеми на електрону адресу: inbox@ccs.court.gov.ua або звертатися за телефоном технічної підтримки: (044) 492-70-10.

Що передувало: 26 травня 2021 року набув чинності закон щодо впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Українська правда