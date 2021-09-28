МОЗ планує витратити на COVID-вакцини майже 8 мільярдів до 2024 року

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Протягом наступних трьох років Міністерство охорони здоров'я може витратити 7,8 млрд грн з держбюджету на закупівлі вакцини від COVID-19, щороку в МОЗ планують за бюджетні кошти вакцинувати 4,4 млн осіб - близько 13% дорослого населення.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch, яка проаналізувала бюджетний запит за бюджетною програмою вакцинації населення від COVID-19 на 2022-2024 роки.

Зокрема, МОЗ пропонує витрачати по 2,6 млрд грн щорічно протягом 2022-2024 років у рамках загального фонду державного бюджету. За три роки хочуть закупити 26,4 млн доз вакцини від COVID-19.

Кожного року також планується вакцинація 4,4 млн осіб двома дозами вакцини, що приблизно складає 13% від 34 млн осіб - від кількості дорослого населення.

У StateWatch заявляють, що уряд має переглянути власну комунікаційну кампанію щодо поширення щеплення, адаптувати її під різні верстви населення, незалежно від віку, більш активно спростовувати фейки.

"Додатковим фактором може слугувати стимуляція до щеплення. У багатьох країнах пропонується матеріальна винагорода після завершеного щеплення, участь у грошових лотереях, тощо.

Ефективним стимулом може слугувати надання вихідного на наступний день після вакцинації", - наводить досвід інших країн консультант StateWatch, епідеміолог Володимир Настенко.

Зазначається, що цього року уряд України витрачав кошти на закупівлю вакцин з бюджету самостійно, а також отримав кілька партій від міжнародних партнерів.

На сьогодні повністю завершили вакцинацію проти коронавірусної інфекції 5,4 млн осіб, що складає близько 16% від усього дорослого населення.

Згідно останніх даних медичних досліджень для набуття колективного імунітету проти COVID, протягом одного року має бути щеплено 70% дорослого населення країни.

Економічна правда