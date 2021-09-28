НБУ продає на аукціоні 18 автомобілів: хоче оптимізувати автопарк

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Нацбанк заявив про оптимізацію свого автопарку і продаж на аукціоні 18 авто та одного напівпричепу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Торги відбудуться через систему https://prozorro.sale 12 жовтня 2021 року з 9:00 до 18:00.

"Національний банк продовжує оптимізацію свого автопарку, яка передбачає поступову заміну старих автомобілів із бензиновими двигунами, що потребують постійного технічного обслуговування, на нові економічні автомобілі нижчого класу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні шість років НБУ суттєво скоротив кількість автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами.

Працівники організатора аукціону (НБУ) не можуть брати участь в аукціонах відповідно до пункту 32 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року № 803 (зі змінами).

Серед автомобілів, який НБУ банк наразі продає на аукціоні, є, зокрема, марки Volkswagen Transporter, Peugeot Boxer, Toyota (Corolla, Avensis, Camry).

Повний список - за посиланням.

Економічна правда