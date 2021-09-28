"Євросолідарність" пішла до НАБУ, ДБР і ОГП через закон про олігархів
Фракція "Європейська солідарність" подала заяви до НАБУ, ОГП і ДБР через нібито вчинення кримінального правопорушення при голосуванні за закон про олігархів.
Джерело: пресслужба "Європейської солідарності", брифінгу Артура Герасимова, Ростислава Павленка та Володимира В'ятровича
Пряма мова Герасимова: "Те, що відбулися, це не просто порушення регламенту. Сталася кримінальна дія, вчинок, злочин, яким було нанесено дуже серйозного удару по парламентаризму".
Деталі: У "ЄС" вважають, що закон небезпечний, тому що дає право президенту Володимиру Зеленському через РНБО визначати неугодного політика олігархом.
Таким чином, вважають у "ЄС", Зеленський намагається взяти під контроль 4 гілку влади - ЗМІ.
Передісторія:
23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.
Спікера ВР Дмитра Разумкова не було на засіданні, оскільки він повторно захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції.
У прийнятому Верховній Раді законі про олігархів є юридична колізія через протиріччя у тому, хто визначає статус олігарха - і РНБО і НАЗК, одну статтю його повинні переголосувати.
У прийнятому Верховній Раді законі про олігархів є юридична колізія через протиріччя у тому, хто визначає статус олігарха - і РНБО і НАЗК, одну статтю його повинні переголосувати.
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