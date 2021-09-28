Зеленський і Федоров пропонують Facebook відкрити офіс в Україні

фото: мінцифри

Президент Володимир Зеленський і віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у форматі відеодзвінка обговорили співпрацю з головним операційним директором Facebook Шеріл Сендберг і віцепрезидентом Facebook Ніком Клеггом.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

Судячи з фото, опублікованого Мінцифрою, у розмові брав участь і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Основні пункти перемовин - можливість відкриття офісу Facebook в Україні, а також запуск нових продуктів компанії для українських користувачів. Крім цього, президент розповів про ключові здобутки у впровадженні цифровізації та подальші плани", - йдеться у повідомленні.

"Цифровізація - пріоритет нашої держави. Це одна з крутих реформ, яка активно втілюється. Ми оцифровуємо 100% держпослуг.

Це не тільки наше бажання - зробити всі послуги щодо бізнесу та держави доступними і комфортними для людей у цифровому форматі", - сказав Зеленський.

Також він запросив представників Facebook відвідати Diia Summit цієї осені у Києві.

"Це було б серйозною підтримкою діджитал-напряму в Україні. Ми впевнені, що будемо першими в Європі щодо реалізації всіх цифрових послуг. Ваш приїзд був би дуже добрим сигналом", - додав Зеленський.

Зазначається, що Мінцифра співпрацює з Facebook від самого початку свого існування.

"Разом ми вже реалізували декілька успішних проєктів. Зокрема, запустили AMBER Alert - систему сповіщень про зникнення дітей", - додали у міністерстві.

"Ми активно співпрацюємо зі світовими технологічними компаніями. Це Amazon, Microsoft, Apple, Google, Samsung, Lyft та багато інших ІТ-гігантів. Наша ціль - не лише регулярний запуск спільних проєктів, а й поява офіційного представництва Facebook в Україні.

Зі свого боку ми готові сприяти виходу компанії на наш ринок. Впевнений, що наша співпраця буде корисною як для України, так і для Facebook", - заявив Федоров.

Повідомляється, що у співпраці з Facebook Мінцифра також запустила спільний освітній проєкт "Основи використання Facebook та Instagram для розвитку бізнесу онлайн" і SMB Hub Ukraine для малого і середнього бізнесу.

Крім цього, компанія Facebook запустила українську версію платформи з цифрової освіти для батьків, учителів і підлітків Get Digital в межах Європейського тижня цифрової грамотності в Україні.

"Ми хочемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим користувачам в Україні. Це можна побачити у спільних проєктах, включно з нещодавним запуском Facebook AMBER Alert. Ми сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю", - заявила СОО Facebook Шеріл Сендберг.

Економічна правда