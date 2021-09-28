"Паливна" криза в Британії: військових перевели в режим очікування

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У Британії переводять військових в режим очікування в рамках подолання "паливної" кризи.

Джерело: британський уряд, Reuters

Деталі: Водії танкерів британської армії будуть приведені в стан готовності для розгортання у разі необхідності для доставки палива туди, де воно найбільше необхідно, і забезпечення високих запасів палива.

Як повідомляється, військові водії тепер будуть проходити спеціальну підготовку перед розгортанням, що дозволить їм безперешкодно працювати з промисловістю і впоратися з тиском в ланцюжку поставок.

Передісторія:

Кілька днів поспіль на АЗС спостерігаються великі черги і панічне скуповування пального. Проблема виникла через нестачу водіїв, які б доставляли пальне з великих терміналів.

Асоціація роздрібних торговців бензином (PRA), яка представляє більшість бензозаправних станцій у Британії, підрахувала, що від 50 до 90 відсотків з них порожні. 90% заправних станцій, які вона представляє, або близько 5500, заявили про те, що у них повністю закінчилося паливо.

Деякі АЗС повідомили про 500-відсоткове збільшення попиту.

В уряді кажуть, що немає ніяких проблем з паливом, питання тільки в тому, щоб доставити його на заправки.

Українська правда