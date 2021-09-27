Росія може повністю зупинити транзит газу до Угорщини через Україну – Оператор ГТС

Петер Сійярто і Олексій Міллер

Голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту природного газу до Угорщини через Україну.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Яскравий приклад політики Кремля щодо України – як тільки з'являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, "Газпром" запускає газ через довші, але власні транзитні газопроводи.

Незважаючи на контракт до 2024 року, ми очікуємо значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну", – написав Макогон.

Він додав, що технічна добудова "Північного потоку-2" створює критичні ризики існуючого транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.

Нагадуємо:

27 вересня в Будапешті відбулося підписання нового довгострокового контракту між владою Угорщини і російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

За умовами контракту, "Газпром" буде поставляти в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу на рік.

3,5 млрд кубометрів підуть через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) і 1 млрд кубометрів – через Австрію.

Таким чином, поставки газу будуть організовані в обхід традиційного маршруту через українську ГТС.

У Міністерстві закордонних справ України назвали підписання нового контракту необґрунтованим рішенням, яке завдасть шкоди інтересам України.

Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.

Зараз поставки ведуться за двома напрямками - через пункти Берегово на українсько-угорському кордоні і Баумгартен на словацько-австрійському кордоні.

Економічна правда